Общество 30 июня 2023, 10:44 «Газпром теплоэнерго МО» завершило строительство и реконструкцию котельных в Серпухове в рамках концессии

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ООО «Газпром теплоэнерго МО» (дочернее общество холдинга «Газпром теплоэнерго») завершило строительство и реконструкцию объектов теплоэнергетики в рамках концессионных соглашений в городском округе Серпухов. Во время рабочей поездки 29 июня директор Серпуховского филиала «Газпром теплоэнерго МО» Павел Макаров и заместитель главы администрации городского округа Дмитрий Емельянов рассказали о работе ряда новых объектов.

Газовую блочно-модульную котельную мощностью 5,25 мегаватта построили в деревне Большое Грызлово взамен старой паровой. Новый объект не только снабжает качественным теплом свыше тысячи жителей населенного пункта, но и снижает неэффективные расходы самой теплоснабжающей организации.

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«Каждый источник проектируется и строится индивидуально под нагрузки, условия размещения. Эта котельная работает в автоматическом режиме, без присутствия персонала, установлено современное погодозависимое оборудование, позволяющее поддерживать оптимальный уровень нагрева теплоносителя», — прокомментировал Павел Макаров.

На котельной № 6 на улице Звездной во время реконструкции заменили окна, кровлю и оборудование. Модернизация проводилась поэтапно, так как объект не переставал работать. Котельная обеспечивает теплоснабжением более 2,5 тысячи жителей 11 многоквартирных домов, а также промышленные объекты, ее мощность составляет 15 мегаватт.

«Цель модернизации — уход от старого неэффективного оборудования. Котельная была реконструирована в 2021 году, и в отопительном сезоне 2021–2022 года она уже работала на новом оборудовании», — отметил Макаров.

За процессами работы источников «Газпрома теплоэнерго» следит Единый диспетчерский центр. На данный момент к нему подключены все построенные объекты. Это позволяет контролировать необходимые параметры и оперативно реагировать на возможные технологические сбои или аварии.

«В ходе проведения мероприятия заменено основное оборудование: серверы и программное обеспечение, созданы рабочие места для персонала и установлен экран, позволяющий мониторить работу наших источников, которые функционируют без персонала», — заключил Макаров.

В 2018 году администрация Серпухова и «Газпром теплоэнерго МО» заключили концессионные соглашения на реконструкцию систем теплоснабжения в населенных пунктах округа. Соглашения действуют до 2038 года.

Котельные уже построили и модернизировали в 13 населенных пунктах округа. Всего в рамках реализации концессии в Серпухове построили и реконструировали 34 объекта теплоэнергетики, 25 из которых — котельные. Данные источники теплоснабжения обеспечивают тепловой энергией более 70 тысяч жителей.