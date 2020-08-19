«Мы сохраняем свои планы по достройке газопровода „Северный поток — 2“ и ведем для этого необходимую работу», — цитируют компанию «Известия».

По данным издания, ранее заместитель секретаря Совбеза РФ Михаил Попов обратил внимание на то, что суда ВМФ охраняют корабли, которые участвуют в строительстве газопровода.