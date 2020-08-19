«Газпром» сохраняет планы по завершению «Северного потока — 2»
Российский «Газпром» заявил о сохранении планов по завершению строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило РИА «Новости».
«Мы сохраняем свои планы по достройке газопровода „Северный поток — 2“ и ведем для этого необходимую работу», — цитируют компанию «Известия».
По данным издания, ранее заместитель секретаря Совбеза РФ Михаил Попов обратил внимание на то, что суда ВМФ охраняют корабли, которые участвуют в строительстве газопровода.