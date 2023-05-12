Общество 12 мая 2023, 11:58 «Газпром» рассказал о ходе строительства газопровода «Союз Восток» «Газпром»: завершаются проектно-изыскательские работы по газопроводу «Союз Восток» РИА «Новости»

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Проектно-изыскательские работы по строительству магистрального газопровода «Союз Восток» перешли на завершающий этап. Об этом сообщили в Telegram-канале ПАО «Газпром».

Ход строительства обсудили на заседании Совместной рабочей группы монгольского правительства и «Газпрома» в Улан-Баторе. Главной темой встречи стала реализация меморандума о проекте поставок газа из России в Китай по трубопроводу через Монголию. Мероприятием руководили председатель правления ПАО Виталий Маркелов и вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан.

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«Проектно-изыскательские работы по проекту строительства газопровода „Союз Восток“ выполняются в полном соответствии с утвержденными планами и находятся в завершающей стадии», — отметили в Telegram-канале холдинга.

Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что запасов газа в компании хватит на 100 лет. По словам представителя ПАО, в 2022 году холдинг нарастил объемы добычи с помощью геологоразведки.