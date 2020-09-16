«Газпром» предложили сделать единым оператором при газификации домов

Глава «Газпрома» Алексей Миллер предложил сделать компанию единым оператором при региональной газификации домов. Президент Владимир Путин пообещал, что правительство проработает эту инициативу.

Миллер озвучил свою идею во время встречи с главой государства. Путин напомнил о докладе Счетной палаты о проблемах, касающихся синхронизации работы «Газпрома» с властями регионов и муниципалитетов. Глава «Газпрома», в свою очередь, предложил назначить компанию единым оператором программ газоснабжения и газификации.

«„Газпром“ мог бы строить полностью газопроводы-отводы, строить межпоселковые газопроводы, строить дополнительно — сейчас строят субъекты — внутрипоселковые газопроводы и строить так называемые газопроводы последней мили. Такой подход позволил бы определенным образом перераспределить бюджетные средства среди регионов», — привело РИА «Новости» слова Миллера.

Глава компании добавил, что назначение единым оператором позволило бы «Газпрому» не создавать избыточные мощности, которые есть сейчас. Путин согласился с предложением и заявил, что поручит правительству проработать этот вопрос вместе с представителями компании.