«Газпром» предложил бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня

«Газпром» обратился к правительству России с предложением бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня и Огня памяти. Речь идет о тех регионах страны, где присутствует компания.

Об этом заявил генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов в эфире телеканала НТВ.

«В преддверии Дня Победы по инициативе председателя правления ПАО „Газпром“ Алексея Миллера мы решили обратиться к правительству РФ с предложением утвердить распоряжением перечень Вечных огней и Огней памяти в регионах работы группы „Газпром“. И предложили установить стоимость природного газа для этих объектов в ноль рублей», — отметил он.

Густов выразил уверенность, что эту инициативу поддержит не только правительство страны, но и компании, которые поставляют газ в других регионах России.

В 2015 году компания запустила всероссийскую акцию «Священный долг. Вечная память». С тех пор «Газпром межрегионгаз» ежегодно проводит техническое обслуживание мемориалов с Вечным огнем, а также занимается реконструкцией памятников и переводом на постоянное сетевое газоснабжение.