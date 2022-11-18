Общество 18 ноября 2022, 22:58 «Газпром» поставит Азербайджану до 1 млрд кубометров газа до марта 2023 года «Газпром»: поставки газа по новому договору с Азербайджаном начались 15 ноября РИА «Новости»

Читать 360tv в

Компания «Газпром» поставит в Азербайджан до 1 миллиарда кубометров газа по новому договору до марта 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

Отмечается, что поставки российского газа в Азербайджан по новому договору купли-продажи начались еще 15 ноября.

Реклама

«Документ подписан между ООО "Газпром экспорт" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)», — пояснили в релизе.

Реклама

Согласно новому договору, холдинг поставит до 1 миллиарда кубометров газа до марта 2023 года.

SOCAR является самой крупной государственной нефтегазовой компании Азербайджана. Она занимается разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой и реализацией нефти, природного газа и газового конденсата.

Арбитраж в Стокгольме накануне обязал финскую компания «Газум» выплатить долг «Газпром экспорту» на сумму свыше 300 миллионов евро. В эту сумму входит оплата поставок голубого топлива, штраф за неисполнение обязательства и проценты за просрочку оплаты, сообщил портал Ura.ru. Также арбитраж признал законным переход на оплату за газ в рублях, так как это считается форс-мажорным обстоятельством по контракту.