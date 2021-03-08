«Газпром» поставил в Европу первую партию «зеленого» сжиженного газа

«Газпром» поставил в Европу первую углеродно-нейтральную партию сжиженного природного газа. «Зеленый» СПГ закупила Shell — его доставили на терминал Dragon в Великобритании.

Об этом сообщил «Газпром».

«Эта поставка подтверждает, что газовая отрасль способствует климатическим целям. Природный газ — самый чистый с точки зрения производимых выбросов ископаемый вид топлива. Благодаря дополнительным мерам по снижению уровня эмиссии он останется важнейшим элементом глобальной энергетики на десятилетия вперед», — отметила зампредседателя правления ПАО «Газпром» и гендиректор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова.

Обе компании вместе компенсируют углеродный след партии сертификатами на выбросы типа Verified Carbon Standard и Climate, Community and Biodiversity. Квоты на выбросы СО2, которые используют в сделке, погасят — это делает партию газа нейтральной с точки зрения выбросов. Речь идет обо всем жизненном цикле СПГ — от его добычи до конечного потребления.

Shell уже поблагодарила «Газпром» за сотрудничество. В компании подчеркнули, что российский «зеленый» СПГ позволит поставить газ с нейтральным выбросом углерода на внутренний рынок Великобритании. Там уточнили, что ранее уже поставили такой газ в Азию — речь идет о семи партиях.