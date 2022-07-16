«Газпром» официально попросил у Siеmеns документы на турбину для «Северного потока»

«Газпром» вчера обратился к компании Siemens c просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти двигатель для КС «Портовая». Это «критически важный объект» для газопровода «Северный поток», сообщили в Telegram-канале корпорации.

«„Газпром“ официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учетом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС „Портовая“», — отметили в компании.

Госкорпорация рассчитывает на «безусловное выполнение группой компаний Siemens своих обязательств» в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей. Именно от них зависят надежная работа газопровода «Северный поток» и, соответственно, уровень обеспечения европейцев природным газом.

Ранее стало известно, что транспортировка отремонтированной турбины для «Северного потока» из Канады может начаться уже в июле. Турбины изначально изготавливались в Канаде, туда же их отправляли на техобслуживание. Сейчас ремонт требуется еще четырем турбинам, находящимся в порту.