«Газпром» обжалует в суде штраф от Польши

«Газпром» получил официальное уведомление о штрафе от польского антимонопольного регулятора. Сейчас сотрудники компании изучают документ и намереваются обжаловать решение суда.

Штраф от Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) наложили на компанию из-за отказа предоставить данные по «Северному потоку — 2».

«После завершения изучения официального решения UOKiK ПАО „Газпром“ предпримет меры по защите своих интересов, включая обжалование решения в суде, где UOKiK будет необходимо доказать состоятельность своей позиции», — сказали ТАСС в пресс-службе компании.

Также в холдинге отметили, что в случае обжалования штраф не будет подлежать взысканию, пока не вступит в силу соответствующее решение суда.

В «Газпроме» добавили, что запрошенная информация от регулятора не имела никакого отношения к предмету антимонопольного расследования. Также в компании попросили UOKiK представить обоснование правомерности запроса, однако так его и не получили.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал необоснованным штраф для «Газпрома». По его мнению, российская компания не обязана участвовать в расследованиях. Еще один эксперт — заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов назвал действия Польши давлением на компанию.