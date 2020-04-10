«Газпром нефть» проводит превентивное тестирование сотрудников на коронави

Сотрудники компании, работающие на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях, а также те, кто задействован в обеспечении непрерывного производства, сдают тесты на 2019-nCoV. Такие меры распространяются на все регионы деятельности «Газпром нефти».

Программа «Антивирус»

«Газпром нефть» запустила комплексную программу «Антивирус». Общекорпоративная система барьеров должна блокировать возможность появления и распространения инфекции среди сотрудников компании, а также работников нефтесервисных и обслуживающих организаций.

На первом этапе будет протестировано более 50% сотрудников 80-тысячного коллектива. Современные тесты могут выявить инфицированных сотрудников, которые даже не имеют внешних симптомов заболевания. В случае положительного результата работник будет изолирован и направлен на лечение. На тестирование также отправят всех, кто с ним контактировал.

Эксперты согласны — на сегодняшний день подобный подход, совмещающий превентивное тестирование и соблюдение правил личной гигиены, наиболее эффективен.

Коронавирус и производство: как меняется схема работы

На промышленных предприятиях и технологическом транспорте «Газпром нефти» ежедневно проводят дезинфекционные мероприятия. Еще одна необходимая мера — постоянный врачебный контроль за состоянием здоровья сотрудников, а также ношение индивидуальных средств защиты. На каждом предприятии теперь применяются схемы разграничения потоков на входе, бесконтактная передача смен и вахт. Период вахты на удаленных нефтепромыслах увеличен до 90 дней. Для сотрудников, которые находились на межвахтовом отдыхе, созданы буферные зоны. Там весь вахтовый персонал находится под наблюдением врачей перед вылетом на месторождения. Административно-управленческий персонал переведен на домашний режим с использованием цифровых технологий удаленного офиса.