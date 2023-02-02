Общество 02 февраля 2023, 13:20 «Газпром нефть» признали самой популярной нефтяной компанией у соискателей Автор фото: Стоян Васев

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«Газпром нефть», в состав которой входит Московский нефтеперерабатывающий завод, стала самой привлекательной для соискателей компанией в нефтяной сфере. Рейтинг работодателей страны по итогам всероссийского онлайн-голосования опубликовал HeadHunter.

В голосовании приняли участие 338 тысяч соискателей. Респонденты отметили, что при выборе компании решающими факторами для них становятся возможность долгосрочного планирования жизни и карьерный рост.

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Играет значение и наличие у компании крупных проектов, значимых для страны, а также ее участие в развитии городов и регионов.

Генеральный директор Московского НПЗ «Газпром нефти» Виталий Зубер ранее сообщал, что масштабная модернизация завода позволит создать на предприятии более 300 новых рабочих мест.

«С учетом развития высокотехнологичного производства у нас будет потребность в химиках-технологах, техниках, механиках, лаборантах, айтишниках», — рассказал Зубер.

Он обратил внимание, что набор людей МНПЗ начнет еще на стадии строительства нового объекта. В ближайшие три года завод будет набирать и обучать персонал для работы на новом комплексе глубокой переработки нефти.

«Благодаря этому комплексу мы откажемся от выпуска мазута и перейдем на безотходное производство», — отметил гендиректор Московского НПЗ.