Общество 18 мая 2023, 13:16 «Газпром нефть» и МФТИ подготовят гибридных инженеров для нефтяной отрасли Сергей Шинов

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Московский физико-технический институт (МФТИ) совместно с «Газпром нефтью» открыли магистратуру по цифровизации и моделированию технологий подготовки нефти и газа для будущих мультифункциональных инженеров — специалистов в области IT, физики и математики с углубленными знаниями в области нефтегазовой индустрии. Программа рассчитана на два года, создана она для студентов и выпускников технических и нефтегазовых специальностей.

Учебный курс включает изучение инноваций в современной геологии, технологии поиска и добычи нефти и другие профильные предметы. Магистрантам также оплатят стажировку на предприятиях и в научно-образовательных центрах «Газпром нефти». Химики-технологи, лаборанты, IT-инженеры, к примеру, будут востребованы на Московском НПЗ.

«Именно на стыке фундаментальной науки, профильных нефтегазовых дисциплин и информационных технологий рождаются передовые решения, позволяющие добираться до самых сложных запасов углеводородов. Создание цифровых двойников, точное моделирование процессов, происходящих глубоко под землей, — без этого работа современных нефтяников просто невозможна», — рассказал директор по технологическому развитию «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.

Сергей Шинов

Он подчеркнул, что компания совместно с вузами-партнерами готовит востребованных специалистов, которые уже через несколько лет станут основой российского технологического развития.

Ранее «Газпром нефть» и МФТИ уже запустили совместную магистерскую программу по изучению моделирования нефтегазовых месторождений. Кроме того, реализуются совместные проекты в области разработки программного обеспечения, создания физико-математических моделей и вычислительных алгоритмов.