«Газпром» не стал увеличивать транзит газа через Украину в ноябре

«Газпром» не стал бронировать дополнительный объем транспортных мощностей для транзита газа через Украину в ноябре. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные венгерской торговой платформы RBP.

По данным агентства, на аукционе предлагались 9,8 миллиона кубометров в сутки. Этот лот остался невостребованным. Ранее «Газпром» уже отказывался от этого предложения. При этом в период с мая по август госкорпорация выкупала все дополнительные объемы по транзиту через Украину, которые предлагались. Они достигали 15 миллионов кубов в сутки в указанный период, а в сентябре сократились до 650 тысяч кубометров в сутки — 4% от прошлого объема.

При этом, по данным платформы GSA, «Газпром» забронировал на ноябрь 31,4 миллиона кубометров в сутки по газопроводу Ямал — Европа для транзита через Польшу. На аукционе предлагали 89,1 миллиона кубометров в сутки по этому направлению.

По пятилетнему контракту, который Россия и Украина подписали в конце 2019 года. «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в первый год и по 40 миллиардов в остальные четыре года. В 2021 году госкорпорация должна поставлять стране примерно 109 миллионов кубометров каждые сутки.

Однако в октябре транзит сократился до 85-89 миллионов кубометров. Это произошло после того, как стартовали поставки газа в Венгрию по новому маршруту — через «Турецкий поток».