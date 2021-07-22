«Газпром» не исключил увеличения транзита газа через Украину после 2024 года
Объемы транзита российского газа через территорию Украины после окончания срока действующего контракта могут быть выше сегодняшних, если будет соответствующий спрос. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Он подчеркнул, что окончательно этот вопрос должен решаться в рыночных условиях.
«Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств „Газпром“ готов даже увеличить объемы транзита через Украину», — сказал Миллер.
Он отметил, что к будущим переговорам о цене по поставкам газа необходимо привлечь Берлин как итогового покупателя. Кроме того нужно учитывать планы ЕС по снижению выбросов углекислого газа.
Миллер напомнил, что поставки газа в Европу через «Северный поток — 2» для европейского потребителя будут дешевле. Кроме того, углеродный след окажется в 5,6 раза ниже, чем на украинском маршруте.
США и Германия заключили соглашение по газопроводу «Северный поток — 2». Официальный Вашингтон прекратит мешать завершению проекта, а Берлин примет ряд мер для поддержки энергетической независимости Украины.
Сейчас большая часть российского газа в Европу проходит транзитом через соседнюю страну. Срок действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в 2024 году.
Российская компания заранее бронирует объемы у украинской компании, после чего проводит прокачку. Раньше «Газпром» платил только за объемы уже переданного топлива. Вопрос о сохранении транзита важен для Киева, так как это дополнительные средства в бюджет.
Газопровод «Северный поток — 2» — это две нити труб, которые идут от России в Германию через Балтийское море. Из-за угроз США строительство остановилось почти на год. Испугавшись санкций, из проекта вышла фирма Allseas, которой принадлежал корабль-трубоукладчик. Работы продолжились только в декабре 2020 года, когда ЕС согласовал работы российского судна «Фортуна». После к нему присоединился еще один корабль-трубоукладчик — «Академик Черский». Оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке второй нити в конце августа.