«Газпром» направил в Европу 44,1 млн кубометров газа через ГИС «Суджа»

«Газпром» отправляет в Европу 44,1 миллиона кубометров газа в сутки транзитом через Украину. Прокачка идет через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в объеме, подтвержденном украинской стороной, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Заявку на ГИС «Сохрановка» Украина отклонила, уточнил он. Накануне, по его данным, объем прокачки составлял 43,96 миллиона кубометров, написал ТАСС.

«Оператор газотранспортной системы Украины» 10 мая заявил «Газпрому», что Украина из-за форс-мажора прекратит принимать газ для транзита через «Сохрановку» с 11 мая. Все объемы транзита украинская сторона предложила перенести на ГИС «Суджа».

В «Газпроме» тогда заявили, что поставлять нужные объемы газа в Европу через «Суджу» невозможно.

«Распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30 декабря 2019 года, и украинской стороне это хорошо известно», — подчеркнул Куприянов.