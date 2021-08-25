«Газпром» начал наполнять свои подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе. Компания вынуждена выбирать из них топливо для обеспечения экспорта после аварии на заводе в Новом Уренгое, из-за которой были ограничены поставки по газопроводу Ямал — Европа, написала газета «Коммерсант».

«Газпром» перевел свои европейские ПХГ в режим закачки с 24 августа. По данным издания, запасы газа в крупнейших хранилищах компании, расположенных в Германии, Австрии и Нидерландах, упали до исторического минимума после того, как две недели назад «Газпром» вопреки своей обычной практике начал активно выбирать из них газ для выполнения экспортных контрактов.

При этом 23 августа «Газпром» увеличил прокачку по газопроводу Ямал — Европа в два раза, до 64 миллионов кубометров в сутки, что сопоставимо с показателями на начало месяца, когда авария в Новом Уренгое еще не отразилась на поставках. А еще через неделю поставки по газопроводу могут увеличилось до 77 миллионов кубометров в сутки, поскольку с сентября «Газпром» сократит прокачку через Украину на 14 миллионов кубометров.

Ранее экономист Андрей Колганов в беседе с «360» объяснил, почему открытие газопровода «Северный поток — 2» не повлияет на объемы поставок российского газа в Европу.