«Газпром» на 40% уменьшил объем экспорта газа в дальнее зарубежье

Российская компания «Газпром» за период с 1 по 15 января на 41,1% уменьшила объем поставок газа в страны дальнего зарубежья по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в официальном Telegram-канале «Газпрома».

«Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 5,4 миллиарда кубических метров, что на 41,1% (на 3,7 миллиарда кубических метров) меньше, чем за тот же период 2021 года», — говорится в сообщении «Газпрома».

При этом повысился объем поставок в Болгарию (на 48,6%), Боснию и Герцеговину (на 7,3%) и Турцию (на 0,3%).

Также в 1,5 раза возрос экспорт газа в Китай по сравнению с первой половиной января 2021 года.

Ранее директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер сообщил, что «Северный поток — 2» будет запущен в 2022 году.