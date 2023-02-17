Общество 17 февраля 2023, 13:57 «Газпром» анонсировал начало строительства «Силы Сибири — 2» Глава «Газпрома» Миллер заявил, что холдинг готовится к началу строительства «Силы Сибири» РИА «Новости»

Читать 360tv в

«Газпром» начал подготовку к началу реализации проектов газопроводов «Сила Сибири — 2» и «Союз Востока». Об этом сообщил глава холдинга Алексей Миллер, передал ТАСС.

Газопроводы «Сила Сибири — 2» и «Союз Востока» пройдут через территорию Монголии в Китай.

Реклама

«В настоящее время мы готовимся к началу реализации таких проектов, как „Сила Сибири — 2“, к началу строительства газопровода „Союз Восток“ через территорию Монголии», — сказал Миллер.

Реклама

Он также упомянул дальневосточный газопровод и перемычку, которая соединит газотранспортную систему в европейской части России с мощностями Восточной газовой программы.

По итогам 2022 года Россия поставила в Китай рекордные 15,5 миллиарда кубометров газа по газопроводу «Сила Сибири». Ранее Миллер подчеркнул, что концерн с начала января вышел на принципиально новый уровень транзита энергоносителя в КНР.