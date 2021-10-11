«Где американский газовый флот?»: Соловьев резко высказался о США на фоне газового кризиса в ЕС

Известный телеведущий Владимир Соловьев резко высказался о давних обещаниях США поставить сжиженный газ в Европу — и в целом о поведении Вашингтона на фоне кризиса топлива в ЕС. В своей передаче на телеканале «Россия 1» он напомнил, как долго Запад говорил, что не нуждается в российском газе. Но как только топлива стало не хватать, полились обвинения в адрес Москвы.

«Нам же долго говорили: Россия, ты плохая, ты поставляешь самый грязный в мире, ужасающий газ. Американцы говорили: вот, мы построили инфраструктуру, сжиженный газ. Что случилось? Почему тогда обвиняют Россию? Где могучий американский газовый флот, поставляющий сжиженный газ в Европу?» — риторически спросил телеведущий.

Ранее о поведении Вашингтона на фоне газового кризиса говорил и глава российского МИД Сергей Лавров. Он заявил, что США открыто пытаются поссорить Россию и Европу. Дипломат добавил, что в отношениях Москвы и Брюсселя действительно не самое лучшее время: кризис продолжается последние семь лет.

О негативном отношении к поведению США говорили и в Германии. В Берлине отметили, что не приветствуют американские санкции в отношении «Северного потока — 2» и проводят с Вашингтоном переговоры. Но о чем именно идет речь, германские власти раскрывать не стали, назвав все беседы конфиденциальными. Способы обойти санкции и сертифицировать газопровод предлагают и европейские эксперты.