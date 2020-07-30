Газовую трубу повредили во время ремонта в Москве. Жителей домов эвакуируют

Магистральную газовую трубу повредили во время ремонтных работ в Москве. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Во время ремонтных работ по адресу Хорошевское шоссе, дом 43 повредили магистральную газовую трубу. Насколько сильно она повреждена, не уточняется, однако источник сообщил, что жителей ближайших домов уже начали эвакуировать.

В Мосгазе отметили, что из-за ремонтных работ в нескольких домах отключат газоснабжение.

Речь идет о нескольких домах на Хорошевском шоссе: корпусах 1 и 2 дома № 39, корпусах Г и Е дома № 41 и корпусах А, Б и В дома №43.