Газовое оборудование обновили в 168 домах Подмосковья с начала года

Как сообщил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов, с начала 2019 года Госжилинспекцией Московской области в рамках профилактики и недопущения нарушений правил обеспечения безопасного использования проверено техническое состояние газового оборудования в 12 тысячах многоквартирных жилых домов.

В ходе рейдов специалисты проводят с жителями разъяснительные беседы, инструктажи. Они рассказывают о правилах использования газового оборудования, о предотвращении взрывов газа и пожаров. Особое внимание уделяется проверке газифицированных квартир, в которых проживают одинокие пожилые людей, граждане с ограниченными возможностями здоровья, а также лица, относящиеся к группам социального риска.

При выявлении нарушений специалисты Госжилинспекции выписывают предписания на их устранение. С начала года они уже добились устранения свыше восьми тысяч нарушений. Среди них наиболее распространенные — коррозия газопровода, отсутствие договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, критический износ газовых плит, котлов, труб.

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«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе предпринимаются активные меры для предотвращения чрезвычайных происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования в многоквартирных домах. В связи с этим в Подмосковье проводят регулярный мониторинг эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В ходе рейдов особое внимание уделяется наличию договоров со специализированными организациями, обслуживающими газовое оборудование, у управляющих компаний и собственников жилья», — пояснил Дмитрий Пестов.

По результатам таких рейдов был проведен капитальный ремонт внутридомового газового оборудования в 168 многоквартирных домах, остальные выявленные нарушения устранялись в установленные в предписаниях Госжилинспекции сроки.