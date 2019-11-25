Газовики отрицают свою вину в утечке в Нижегородской области

Одорант — такой полезный и опасный. Как используют газ, который мог отравить школьников в Нижнем Новгороде Подробнее

«На нашем объекте вообще не зафиксировано неполадок ни системой автоматики, ни оператором ГРС — который обслуживал сегодня станцию во время своего дежурства, ни специалистам выехавшими к нашему объекту. Наша станция находится в двух километрах от школы», — пояснила руководитель пресс-службы «Газпромтрансгаза Нижний Новгород» Татьяна Любавина.

Она обратила внимание на то, что, кроме школы за помощью к медикам никто не обращался. И если бы облако газа шло от станции, то поражена была бы более обширная территория, а не локально одно учебное заведение. Она добавила, что на место выехали главный инженер арзмасского ЛпУ, его заместитель и прочее руководство. Никто из них не выявил каких-либо отклонений.