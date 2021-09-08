Газовики не выявляли нарушений в доме Ногинска, где произошел взрыв

Газовики в конце мая при последней плановой проверке дома в Ногинске, где в среду взорвался газ, не выявляли никаких нарушений. Об этом в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Богородского городского округа сообщили «Интерфаксу».

Газовое оборудование в ногинской девятиэтажке в последний раз в этом году проверяли 27 мая. В управлении ЖКХ по округу уточнили, что ее проводила специализированная организация «Гис-Восток». При этом был проведен поквартирный обход, рассказали представители местной власти. По нормативам оборудование должны проверять не реже двух раз в год, отметили в администрации.

Газ взорвался в доме в Ногинске утром 8 сентября. Шесть пострадавших доставили в Ногинскую ЦРБ, среди них двое детей. Замглавврача больницы Андрей Колесов сообщил, что жизни детей ничто не угрожает, они больше напуганы. Один человек находится в отделении реанимации, его планируют перевести на лечение в институт Вишневского. Причины взрыва выясняются. Завели уголовное дело.

Ранее «360» опубликовал видео с кадрами, снятыми на месте происшествия незадолго после взрыва.