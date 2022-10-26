Газопроводы захотели прокладывать через леса в города и села | 360°

26 октября 2022, 00:18
Газопроводы захотели прокладывать через леса в города и села
«Парламентская газета»: газопроводы попросили разрешить прокладывать через леса
Газопроводы и линии электропередачи захотели размещать в лесах, чтобы обеспечивать жителей городов и сел энергоресурсами. С таким предложением выступило Законодательное собрание Нижегородской области, сообщила «Парламентская газета».
Инициативу не поддержало Министерство природных ресурсов и экологии России, но она понравилась депутатам и сенаторам. По их словам, необходимо заниматься проблемами городов и сел, оказавшихся отрезанными от газификации. Такие населенные пункты окружены лесами, на территории которых нельзя вести строительство, так как работы могут навредить экосистемам.
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«По мере продвижения газификации будут возникать вопросы, и надо расшивать их. Тяжело объяснить людям, почему газификация деревни произошла, а 20 домов отрезали. Этого не должно быть», — отметил глава экологического комитета Госдумы Дмитрий Кобылкин.
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Депутаты Заксобрания разработали поправки в Лесной кодекс. Они предложили разрешить размещать в городских лесах линии электропередачи, связи, а также сети газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
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