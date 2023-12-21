Общество 21 декабря 2023, 10:15 Газопровод высокого давления почти достроили в поселении Кленовском в Москве Газопровод высокого давления в поселении Кленовском построили на 90% Пресс-служба АО «Мосгаз»

Читать 360tv в

С 2021 года работники ведут работы по строительству газопровода высокого давления в поселении Кленовском Троицкого административного округа. Общая протяженность газораспределительной сети составит более 46 километров, а готово более 42 километров. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Работы проводят преимущественно открытым способом. Однако для сохранения окружающей среды на участках пересечения с автодорогами, водными преградами и лесными массивами применяют закрытую прокладку по технологии горизонтально направленного бурения.

Реклама

«По завершении строительства на новой газораспределительной сети будет установлено 118 запорных устройств», — уточнили в пресс-службе.

На новой сети недалеко от населенных пунктов установят 13 газораспределительных шкафов производства АО «Мосгаз», шесть из которых уже готовы, а в три из них подан газ.

Компания организовала полный цикл производства газораспределительного оборудования: от документации до 3D-моделирования и выпуска готовой продукции. Ее мощности позволяют создавать каждый год 60 шкафных газорегуляторных пунктов, три газораспределительные станции средней производительности, пять блочных газорегуляторных пунктов.

Ранее газопровод обновили на северо-западе Москвы.