Общество 27 февраля 2023, 16:40 Газообслуживающую компанию предложили закрепить за каждым домом в России

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В России предложили закрепить за каждым домом газообслуживающую компанию. С такой инициативой выступила зампред Комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева, написала «Парламентская газета».

«И ладно, если бы качество расплодившихся организаций было на уровне, но некоторые компании не имеют даже аварийной службы. И получается у семи нянек дитя без глаза», — сказала в разговоре с журналистами Разворотнева.

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Техобслуживание внутридомового и внутриквартирного оборудования предложили доверить одной организации.

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По новому закону правительство будет определять требования к этим организациям и устанавливать порядок расчета стоимости их услуг.