Газманов и Запашный вошли в жюри патриотического конкурса «Пробуждая сердца»

Конкурс «Пробуждая сердца» проводится в России с целью повысить интерес молодежи к творчеству, посвященному теме Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

Проведение творческого конкурса под названием «Пробуждая сердца» инициировал глава государства Владимир Путин. Мероприятие проводится в память о народном артисте СССР, Герое Труда РФ Василии Лановом. Конкурс проходит в период с 16 февраля по 13 марта 2022 года.

«Он проводится с целью поддержания общественного интереса к изучению произведений классической русской литературы и стихотворному наследию по теме Великой Отечественной войны», — сказано в сообщении.

В состав жюри вошли народные артисты России, а также представители творческой интеллигенции РФ. Среди них — Ирина Купченко, Владимир Машков, Олег Газманов и Эдгар Запашный.