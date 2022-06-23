Производители надеются на стабилизацию на рынке газировок в РФ к августу

Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» сообщение о том, что из-за дефицита углекислого газа на фоне ухода западных компаний выпуск напитков оказался под угрозой сокращения.

«Предприятия отмечают дефицит от 10 до 20% своих месячных объемов. Однако компании, которые дольше обычного находились в режиме остановок, которые производили CO2, по нашей информации уже начали выходить из этого режима», — рассказал Новиков.

Он допустил, что проблемы в отрасли могут быть устранены после возобновления работы предприятий, где проводились ремонтные работы. По его словам, если это произойдет, то ожидается, что ситуация может стабилизироваться до середины августа.