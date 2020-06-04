Газификацию в России завершат через 10 лет и без денег жителей

В России в скором времени не останется деревень и населенных пунктов, которые не подключили к газоснабжению. Владимир Путин подписал документ, по которому газификация в стране должна закончиться через 10 лет.

Перечень поручений правительству опубликован на сайте Кремля.

«Правительству обеспечить <…> поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ», — говорится в документе.

При этом подчеркивается, что затраты на этот процесс не должны ложиться на плечи самих россиян.

Ранее стало известно, что в Подмосковье с начала года обновили четыре газопровода. Это повысило надежность их работы для 6,5 тысячи жителей. Планируется, что до конца года переоборудуют еще восемь газопроводов в Чехове, Красногорске, Раменском, Дмитрове, Щелкове, Мытищах и Рузе.

С начала 2020-го больше 10 тысяч жителей Подмосковья оставили заявки на газ через интернет.