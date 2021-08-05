Газификация 355 домовладении началась на Ямале

Программа газификации домовладений началась в разных регионах России, в том числе и на Ямале. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».

Заместитель губернатора ЯНАО Сергей Карасев рассказал, что к конце будущего года планируется провести газ в 355 домовладений. Это будет абсолютно бесплатно.

Для этого жители обязательно должны зарегистрировать право собственности на дом и участок. Также у них не должно быть центрального отопления, а домовладение должно иметь статус индивидуального жилищного строительства.