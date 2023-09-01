Общество 01 сентября 2023, 15:49 Gazeta.SPb: больше всего родители не одобряют для ребенка профессию блогера

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Почти треть родителей, а именно 33%, не хотят, чтобы их ребенок становился блогером. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на данные социологического исследования.

На втором месте в списке профессий, которые не получили одобрения старшего поколения, профессия актера. Такого будущего для своего чада не хотели бы 27% опрошенных. Замыкат тройку антирейтинга медиаменеджеры. Против них высказались 18% респондентов.

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