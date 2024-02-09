Общество 09 февраля 2024, 14:50 «Газета.ru»: мужчины назвали носки худшим подарком на 23 февраля

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В преддверии Дня защитника Отечества мужчины рассказали о худших подарках, которые можно преподнести на праздник. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании Portobello.

Мужчини рассказали, что больше всего не любят получать на 23 февраля нижнее белье и носки. Также они считают плохим презентом спиртное, а также пену для бритья и прочие средства личной гигиены. Как добавил сайт kp.ru, мужчины были бы не против подарочного сертификата на покупку товаров.

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