Общество 06 марта 2024, 18:36 «Газета.ru»: любимым спортом россиянок стала йога

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Большинство россиянок, а именно 78%, заявили, что регулярно занимаются спортом. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведенный Regions Development.

Женщины ответили, что преимущественно выбирают занятия йогой и пилатесом. Эти виды спорта предпочитают 25% опрошенных. Как добавил сайт KP.RU, также в топ популярных занятий вошли ходьба, бег, фитнес и легкая атлетика.

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При этом 34% участниц опроса интенсивно занимаются от двух до трех раз в неделю.

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