Общество 10 апреля 2023, 18:07 «Газета.Ru»: чересчур нарядный вход в ресторан отпугивает посетителей

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Слишком креативные предложения в меню и чересчур нарядный вход в ресторан отпугивают потенциальных посетителей заведения. Об этом сообщила эксперт ресторанного рынка Наталья Милеенкова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, специально подчеркнутая дорогая точка входа в заведение заставит определенную часть людей чувствовать себя недостаточно платежеспособными. При этом некоторые рестораны намеренно пользуются такими методами для отсеивания не своей аудитории.

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Милеенкова отметила, что потенциальных посетителей также могут отпугнуть пустующие столы в заведении.