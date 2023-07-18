Общество 18 июля 2023, 17:29 «Газета.Ru»: 42% гостей санаториев возвращаются на следующий год в приглянувшуюся им лечебницу

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Аналитики AZIMUT Hotels во время опроса выяснили, что примерно 42% россиян возвращаются в приглянувшуюся им лечебницу уже на следующий год. Об этом написала «Газета.Ru».

При этом 17% респондентов рассказали, что возвращаются в прежнее место ради повторного курса косметологических процедур, а 4% делают это по два раза в год, сообщило ИА НСН.

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В опросе говорится, что 41% россиян преимущественно выбирают место размещения в зависимости от настроения.