Общество 22 февраля 2024, 18:14 Gazetametro.ru: осознание наличия зависимости от гаджетов — первый шаг к избавлению от нее

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Все больше людей в современном мире становятся зависимыми от смартфонов и других гаджетов. Зачастую привычка формируется из-за желания заполнить внутреннюю пустоту или как возможность отвлечься от стресса. Издание Gazetametro.ru дало советы россиянам, как эффективно избавиться от фаббинга.

В первую очередь гражданам советуют осознать наличие проблемы. Это и есть первый шаг на пути к ее решению. Важно определить для себя жизненные приоритеты, которые находятся вне смартфона, написали «Дни.ру».

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Издание также советует установить лимит времени, который вы тратите на телефон ежедневно. И с каждым днем это время следует сокращать хотя бы на 10-15 минут.