Общество 16 февраля 2024, 15:49 Gazetametro.ru: гаджеты и стильная одежда станут отличными подарками на 23 февраля

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Стильные предметы гардероба, уходовые средства и различная электроника станут отличными подарками для мужчин на 23 февраля. Об этом сообщил сайт gazetametro.ru.

Стоит обратить внимание на сезонные вещи — это могут быть худи, лонгслив, универсальные белые кроссовки или кепка с оригинальным дизайном. Также мужчинам можно подарить виниловый проигрыватель, умную колонку или беспроводные наушники.

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Кроме того, в качестве подарка подойдут различные уходовые средства для усов и бороды. Их можно найти в косметических супермаркетах, сообщили «Дни.ру».