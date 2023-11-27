Общество 27 ноября 2023, 19:12 Газета «Вечерняя Москва» запустила конкурс на лучшее поздравление издания с юбилеем

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«Вечерняя Москва» объявила конкурс «Поздравляй, Москва!» на лучшее и самое креативное поздравление газеты со столетним юбилеем, передала «Вечерняя Москва».

В конкурсе могут участвовать все форматы: видео, текст, фото. Победители получат памятные призы от редакции, а также пригласительные билеты в Музей Победы и в театр «Мост».

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Отмечается, что итоги конкурса жюри подведет 7 декабря. Прислать поздравление можно на электронную почту издания.