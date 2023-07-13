13 июля 2023, 15:37
Газета «Вечерняя Москва» оцифровала выпуски газеты с 1923 по 1943 год
Продолжается реализация газетного проекта «Вся „Вечерка“ за 100 лет!», в его рамках уже оцифровали экземпляры за 20 лет, с 1923 по 1943 годы передала «Вечерняя Москва».
Проект реализует редакция газеты совместно с Российской государственной библиотекой. Сотрудники издания подготавливают описание к номерам. А в библиотеке занимаются непосредственно оцифровкой экземпляров. Таким образом хотят создать полный архив газеты.
Журналистика
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