Общество 10 января 2023, 15:23 Газета «Вечерняя Москва» отметила десятилетнее сотрудничество с типографией «Прайм Принт Москва»

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Уже 10 лет редакция газеты «Вечерняя Москва» плодотворно сотрудничает с ведущей столичной типографией «Прайм Принт Москва». Об этом сообщили на сайте газеты.

Для создания утренних, вечерних и еженедельных выпусков «Вечерней Москвы» у типографии уходит всего лишь 40 минут.

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Каждый тираж газеты выполняется по строгому регламенту и по традициям со времен работы советской полиграфии, там трудятся настоящие профессионалы своего дела.

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