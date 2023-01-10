10 января 2023, 15:23
Газета «Вечерняя Москва» отметила десятилетнее сотрудничество с типографией «Прайм Принт Москва»
Уже 10 лет редакция газеты «Вечерняя Москва» плодотворно сотрудничает с ведущей столичной типографией «Прайм Принт Москва». Об этом сообщили на сайте газеты.
Для создания утренних, вечерних и еженедельных выпусков «Вечерней Москвы» у типографии уходит всего лишь 40 минут.
Реклама
Каждый тираж газеты выполняется по строгому регламенту и по традициям со времен работы советской полиграфии, там трудятся настоящие профессионалы своего дела.
Реклама
Реклама
Реклама