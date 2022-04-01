Газета «Петербургский дневник» представит документальный фильм о теракте в метро 2017 года

Концерт-акция против терроризма в память о жертвах теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года пройдет в Санкт-Петербурге в годовщину трагедии. В этот же день газета «Петербургский дневник» представит документальный фильм «Тот день. 04.03.2017».

Режиссером картины стал Евгений Попов. Фильм состоит из интервью врачей, спасателей и самих пострадавших при теракте, в которых они делятся своими воспоминаниями об этом страшном дне.

Фильм станет доступен для просмотра 3 апреля в группе издания во «ВКонтакте».