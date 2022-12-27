Общество 27 декабря 2022, 17:46 Газета «Петербургский дневник» подписала договор о сотрудничестве с МФЦ

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Сотрудничество между многофункциональными центрами услуг «Мои документы» и газетой «Петербургский дневник» предполагают более широкое распространение новостей о работе центров и информировании о различных изменениях для местных жителей. Об этом сообщил сайт газеты.

Отмечается, что зачастую в работу центров вносятся разного рода коррективы, о которых необходимо знать всем петербуржцам.

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Именно для информирования жителей города принято решение о таком сотрудничестве.

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