Общество 06 февраля 2024, 15:04 Газета «Москва Вечерняя» обновила фирменный стиль и дизайн

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Совместный проект Московского метрополитена и редакции газеты «Вечерняя Москва» газета «Москва Вечерняя» получила новый дизайн и обновила фирменный стиль. Свежий выпуск с 6 февраля можно найти в столичном метрополитене, передала «Вечерняя Москва».

Газету решили обновить вскоре после празднования столетнего юбилея издания. Изменился не только внешний вид, но и стиль подачи, добавились новые рубрики.

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«Сегодня вы будете держать в руках газету в совершенно новом дизайн-макете. И это только начало», — отметил главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов.

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