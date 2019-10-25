Газ проведут к домам еще 7500 жителей Подмосковья

В Московской области до конца года заработают почти 30 газопроводов. Качество жизни улучшится у 7,5 тысячи жителей, сообщила пресс-служба Министерства энергетики региона.

Так, по программе газификации заработают 28 труб общей протяженностью 150 километров.

«Традиционно последние месяцы года в Московской области ознаменованы многочисленными пусками газа. Этот год не будет исключением. 28 объектов введут газовики Подмосковья до конца 2019 года», — отметили в пресс-службе.

Источник фото: Министерство энергетики МО

Больше всего газопроводов запустят в Рузском городском округе — топливо придет в восемь населенных пунктов. Газифицируют и поселения в таких городских округах, как Истра, Коломенский, Наро-Фоминский и Одинцовский.

Всего до 2025 года в Московской области газифицируют 320 населенных пунктов. Для этого построят более 1,8 километра труб. Качество жизни улучшится у 61 тысячи человек.