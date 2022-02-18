Газ к сотням частных дворов в Салехарде проведут в этом году

В столице ЯНАО — Салехарде — продолжается массовая газификация. В 2022 году власти региона планируют подвести газ более чем к пятистам частным дворам. Об этом написал «Ямал-Медиа».

В данной программе многоквартирные дома не участвуют. Главное условие заключается в том, что дом должен быть частным. От магистрального трубопровода владельцы домов смогут завести голубое топливо к себе в жилище. Для людей, имеющих льготы, предоставят субсидии до 100 тысяч рублей.

По словам главы Салехарда Алексея Титовского, план-график ограничен 2022 годом, то есть все 518 объектов должны быть подключены в течении текущего года.

Он также отметил, что в конце 2021 года шесть объектов уже были подключены.