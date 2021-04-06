Гатчину официально выбрали столицей Ленинградской области
Глава ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение, которое влияет на внутренний устав региона. Столицей на официальном уровне стал город Гатчина. Документ опубликовали на сайте регионального правительства.
Заксобрание ленобласти одобрило проект закона о том, чтобы органы государственной власти региона базировались именно на территории города Гатчины и Санкт-Петербурга. Закон был окончательно подписан 24 марта 2021 года, и уже вступил в законную силу, добавили в газете «Петербургский дневник».