Общество 01 декабря 2022, 09:42 Гатчинский суд признал незаконным призыв местного жителя по частичной мобилизации ТАСС: суд в Ленобласти отменил призыв местного жителя по частичной мобилизации

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Гатчинский городской суд Ленобласти признал незаконным решение о призыве местного жителя в рамках частичной мобилизации. Об этом ТАСС рассказал представитель истца адвокат Александр Передрук.

«Суд удовлетворил административное исковое заявление и признал незаконным решение о призыве Павла [Мушуманского] на службу по мобилизации», — сообщил он.

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При этом Передрук отметил, что пока правоохранители огласили только резолютивную часть решения. Также адвокат рассказал, что ранее — в 2019-2021 годах — его подзащитный прошел вместо срочной службы по призыву в вооруженных силах альтернативную гражданскую службу (АГС). Он работал в психоневрологическом интернате в Кингисеппе.

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По словам Передрука, еще перед участием в срочной службе представители госорганов признали, что у Мушуманского есть сильные религиозные убеждения, не позволяющие ему заниматься военной деятельностью. Адвокат подчеркнул, что из-за этого его подзащитного нельзя было призывать в рамках частичной мобилизации.