Гатчина станет столицей Ленинградской области

«До конца года столичный статус Гатчины будет закреплен в Уставе Ленинградской области», — говорится в сообщении. Все органы региональной власти переедут в город к 2022 году.

Как уточнил сайт 78.ru, несмотря на столичный статус Гатчины, место ежегодного празднования Дня образования Ленинградской области будут выбирать на конкурсной основе, как это делается сейчас.

Ленинградская область не имела постоянной столицы. Каждый год города региона соревновались на специальном конкурсе. В 2018 году столица была в Выборге, 2019-м — в Бокситогорске. В этом году столичным городом региона стал Всеволожск. Из-за введенных санитарных ограничений в связи с коронавирусом конкурс в этом году не проводился, поэтому статус столицы в следующем году должен сохранить победитель прошлого года.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже говорил, что Гатчина может стать столицей региона. Изначально планировалось, что процедуру по присвоению городу столичного статуса начнут в 2021 году.