Разговоры по поводу столицы в Ленобласти велись очень давно, напомнил он. За звание боролся и Всеволожский район, но он уступил по развитости инфраструктуры.

«В Гатчине была резиденция Николая, это достаточно быстрорастущий город с развитой транспортной инфраструктурой. Построены разные объекты, дороги, много чего нового. А вскоре планируется запуск скоростной электрички», — объяснил Ломов.

По его мнению, это вопрос обсуждения, начало которому положил своим заявлением губернатор Александр Дрозденко. Хотя и не все жители и депутаты области согласились с подобной инициативой.

Сам факт появления столицы в регионе политолог считает верным решением.

«Ничего плохого в этом не вижу. Когда у тебя нет своего угла и ты мотаешься по общежитиям, конечно, важно найти квартиру. Во-первых, это придание определенного статуса самому городу, а, во-вторых, перерегистрация правительственных структур даст региону дополнительные налоги, которые сейчас идут в Петербург», — отменил политолог.

Переезд в новую столицу займет приблизительно пять лет, считает Ломов.