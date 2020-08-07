Гатчина может стать новой столицей Ленинградской области
В Гатчинском районе Ленинградской области губернатор региона Александр Дрозденко и глава Минтранса Евгений Дитрих и дали старт движению по обновленному участку трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель до границы с Белоруссией. Об этом сообщил «Ридус».
«После пуска этой дороги мы всерьез задумываемся о том, чтобы все-таки рассмотреть серьезно вопрос и сделать Гатчину столицей Ленинградской области», — рассказал Дрозденко.
По данным издания, пропускная способность трассы — более 100 тысяч авто в сутки. Отмечается, что водителям теперь не придется ехать через исторический центр Гатчины, который дает эффект так называемого «бутылочного горлышка».