Гатчина может стать новой столицей Ленинградской области

«После пуска этой дороги мы всерьез задумываемся о том, чтобы все-таки рассмотреть серьезно вопрос и сделать Гатчину столицей Ленинградской области», — рассказал Дрозденко.

По данным издания, пропускная способность трассы — более 100 тысяч авто в сутки. Отмечается, что водителям теперь не придется ехать через исторический центр Гатчины, который дает эффект так называемого «бутылочного горлышка».