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    07 августа 2020, 18:01

    Гатчина может стать новой столицей Ленинградской области

    Артур Блянихов

    В Гатчинском районе Ленинградской области губернатор региона Александр Дрозденко и глава Минтранса Евгений Дитрих и дали старт движению по обновленному участку трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель до границы с Белоруссией. Об этом сообщил «Ридус».

    «После пуска этой дороги мы всерьез задумываемся о том, чтобы все-таки рассмотреть серьезно вопрос и сделать Гатчину столицей Ленинградской области», — рассказал Дрозденко.

    По данным издания, пропускная способность трассы — более 100 тысяч авто в сутки. Отмечается, что водителям теперь не придется ехать через исторический центр Гатчины, который дает эффект так называемого «бутылочного горлышка».

    Новости SMI.FM